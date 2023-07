Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Diebstahl von zwei Elektrofahrrädern

Oberndorf (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße zwei Elektrofahrräder gestohlen. Es handelte sich um ein silberfarbenes E-Bike von "Riese & Müller" und ein schwarzes E-Bike von "Telefunken" mit weißen und blauen Aufklebern. Die beiden Räder standen an einem Treppenaufgang im Hinterhof des Anwesens und waren an den Rahmen mit einem Schloss gesichert. Der Wert der beiden Räder wurde im unteren fünfstelligen Bereich angegeben. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell