Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sicherheitstag in Siegburg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Siegburg (ots)

Bei sonnigem Wetter fand am Mittwoch (14. Juni) in Siegburg der Sicherheitstag statt. Das Ziel des Sicherheitstags ist es, die Entwicklungen von Straßen-, Gewalt- und Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Siegburg waren zusammen mit der Bundespolizei und der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mit rund 90 Einsatzkräften in der Siegburger Innenstadt und den Randgebieten unterwegs. Ein Schwerpunkt wurde auf die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum gelegt. Zu Fuß und auf Fahrrädern waren Polizistinnen und Polizisten für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt sicht- und ansprechbar. Die Fahrscheine von rund 270 Personen wurden von Mitarbeitenden der RSVG am Busbahnhof in Siegburg kontrolliert. 13 Fahrgäste mussten ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen. Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei sorgten für die Einhaltung der Regeln an den Bahnsteigen.

Auch die Bekämpfung der Hauptunfallursachen war ein Teil des Sicherheitstages. An verschiedenen Kontrollstellen in Siegburg maßen die Beamtinnen und Beamten die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Bedauerlicherweise mussten rund 40 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. 24 weitere Verkehrsteilnehmer nutzten ihr Handy am Steuer. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einem 37-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem 35-jährigen PKW-Fahrer mussten Blutproben entnommen werden, da die Drogenvortests positiv auf THC und Amphetamine reagierten. Ein PKW wurde wegen des Verdachts technischer Veränderungen sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige. Dazu wurden noch einige Verkehrsteilnehmende wegen kleinerer Verstöße mündlich verwarnt.

Dienstgruppenleiterin Bernadette Leßmann zieht als Einsatzleiterin des Sicherheitstages eine positive Bilanz. "Wie auch im Vorjahr war die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegburg, den Mitarbeitenden der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft und der Bundespolizei erfolgreich und effektiv. Ich danke allen Beteiligten für ihre hohe Motivation und gute Mitarbeit." #rheinsiegsicher (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell