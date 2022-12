Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mehrere Personen bei Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 562 verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bus auf der Landesstraße 562 bei Pforzheim sind sechs Personen leicht und eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Dienstagmorgen um etwa 7.35 Uhr ein 59-jähriger Citroen-Fahrer die Büchenbronner Straße in Richtung Brötzinger Brücke. In der dortigen Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Omnibus. Der 59-Jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus, der mit insgesamt 18 Personen besetzt war, verletzten sich sechs Fahrgäste leicht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle teilweise gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtsachschaden etwa 22.000 Euro.

