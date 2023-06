Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw kollidiert mit Bus/Pkw-Fahrer flüchtet

Hennef (ots)

Am Dienstagmorgen (13. Juni) kam es in Hennef gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus beteiligt war. Der 31 Jahre alte Fahrer des Busses gab an, auf der Bundesstraße 478 (B478) in Richtung Eitorf gefahren zu sein. Es seien zwei Fahrgäste an Bord gewesen. In Höhe der Ortschaft Hennef-Bröl habe der Busfahrer eine Rechtskurve befahren, als ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegen kam. Dieser sei dann mit dem linken Heck des Linienfahrzeugs kollidiert. Der 31-Jährige habe dann bis zum Stillstand gebremst, die Warnblinkanlage eingeschaltet und durch Hupen auf sich aufmerksam machen wollen. Im Rückspiegel habe er jedoch beobachtet, wie der Unfallverursacher seine Fahrt fortgesetzt habe. Als die hinzugerufene Polizei zur Unfallaufnahme erschien, waren die beiden Fahrgäste nicht mehr vor Ort. Ihre Personalien sind unbekannt. An dem Linienbus wurden die rückwärtigen Stoß- und Seitenfänger abgerissen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen machen, der Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufweisen müsste? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

