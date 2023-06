Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räuberischer Diebstahl in Eitorfer Baumarkt

Eitorf (ots)

Am Mittwoch (14. Juni) kam es in Eitorf zu einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt in der Straße "Im Auel". Gegen 12:45 Uhr wollte ein 46 Jahre alter Mann den Kassenbereich passieren, ohne Ware zu bezahlen, die er unter seiner Jacke versteckt hatte. Auf den Diebstahl angesprochen, lief der 46-Jährige zurück in den Baumarkt. Mehrere Mitarbeiter des Geschäftes folgten dem Mann. Trotz großer Gegenwehr konnte der Tatverdächtige schließlich bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festgehalten werden. Dabei verletzte sich der Mann aus Flammersfeld selbst leicht an der Hand. Einer der Zeugen erlitt eine Schnittverletzung am Arm und musste ärztlich versorgt werden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um zwei Maurerkellen und eine Drahtbürste im Wert von knapp 30 Euro. Der Flammersfelder wurde vorläufig festgenommen. Nach Feststellung seiner Identität wurde er wieder von der Polizeiwache in Eitorf entlassen. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen räuberischem Diebstahl und Körperverletzung. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell