Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkenen Autofahrer beim Tanken erwischt

Troisdorf (ots)

In Troisdorf wurde in der Nacht auf Mittwoch (14. Juni) ein betrunkener Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle erwischt. Gegen 00:30 Uhr tankten Polizisten der Wache Troisdorf ihren Streifenwagen an der Tankstelle in der Hertzstraße in Troisdorf-Bergheim. Als die Beamtin zahlen wollte, stand an der Kasse vor ihr ein Mann, der deutlich nach Alkohol roch, eine verwaschene Aussprache hatte und schwankte. Als der 49-Jährige kurz darauf zu einem Pkw ging und einsteigen wollte, wurde er von der Polizistin angesprochen. Der Mann aus Niederkassel gab an, das Auto nicht mehr fahren zu wollen. Auch habe er das Fahrzeug vorher nicht bewegt; ein Freund, auf dessen Rückkehr er nun warte, habe ihn hergebracht. Laut Zeugenaussage, die durch die Videoüberwachung der Tankstelle bestätigt werden kann, saß der Niederkasseler tatsächlich bereits seit längerer Zeit in seinem Auto auf dem Tankstellengelände und trank Alkohol. Gegen 23:30 Uhr versetzte der Betrunkene seinen Pkw jedoch direkt vor den Verkaufsraum, um sich dort eine Flasche Bier zu kaufen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab schließlich einen Wert von rund 1,6 Promille. Dem Betrunkenen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein ausländischer Führerschein wurde sichergestellt. Da dieser in Deutschland ersten Überprüfungen nach nicht gültig ist, erwartet den 49-Jährigen neben einer Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss auch eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. (Uhl)

