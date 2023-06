Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 17-Jähriger ohne Führerschein baut Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto

Siegburg (ots)

Am Sonntagmorgen (11. Juni) wurde die Polizei in Siegburg zu einem Verkehrsunfall in die Ulrather Straße gerufen. Dort sollte ein Pkw-Fahrer gegen 08:00 Uhr ein geparktes Auto und mehrere Zäune beschädigt und sich zunächst vom Unfallort entfernt haben. Vor Ort trafen die Beamten neben einigen Zeugen auch auf den 17-jährigen Unfallverursacher. Der Jugendliche aus Much gab zu, mit dem Opel Agila gefahren zu sein und die Schäden verursacht zu haben. Weiter sagte er, er habe sich aus Angst vor der Polizei zunächst vom Unfallort entfernt, habe es dann aber doch vernünftiger gefunden, zurückzukehren. Der Opel und ein Ford wiesen jeweils im Frontbereich starke Beschädigungen auf. Entlang der Uhlrather Straße konnten an mehreren Stellen beschädigte Zäune festgestellt werden. Auf der Fahrbahn lagen verstreut Autoteile. Unfallspuren und Zeugenaussagen ergaben folgenden Unfallhergang: der junge Mann fuhr über die Uhlrather Straße in Richtung Seydlitzstraße. Zunächst kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach dort einen Holzzaun, fuhr durch einen Vorgarten und beschädigte einen weiteren Holzzaun. Im weiteren Verlauf überfuhr der Jugendliche einen dritten Zaun, bevor er zurück auf die Fahrbahn gelangte. Hier kam er diesmal nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen weiteren Zaun, bevor der Opel erneut nach links von der Straße abkam. Dort geriet das Fahrzeug in eine Hecke und steuerte kurz danach gegen den geparkten Ford, der über die Straße gegen einen Zaun geschoben wurde. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise knapp 20.000 Euro. Als der 17-Jährige aufgefordert wurde, den Polizisten Führer- und Fahrzeugschein auszuhändigen, gab er an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem habe er keinen Fahrzeugschein, da er das Fahrzeug gefunden habe und nicht wisse, wem es gehöre. Gegen den jungen Mucher wird nun unter anderem wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Da der Tatverdächtige angab, mit zwei Freunden unterwegs gewesen zu sein, wurden weitere Strafanzeigen wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Straftaten gefertigt. Weil an dem Opel gestohlene Kennzeichen angebracht waren, wird nun auch ermittelt, ob die tatverdächtigen Jugendlichen auch für den Kennzeichendiebstahl verantwortlich sind. Die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen wurden informiert. (Uhl)

