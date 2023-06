Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Baumarkt/Täter entkommen mit geringer Beute

Ruppichteroth (ots)

In der Nacht auf Freitag (09. Juni) wurde in einen Baumarkt in Ruppichteroth eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten ein Rolltor und gelangten so in das Lager des Geschäftes im Ortsteil Köttingen. Von hier aus drangen sie in den Verkaufsraum ein und öffneten Schubladen im Kassenbereich. Anschließend durchsuchten die Unbekannten Büroräume und entkamen danach unerkannt. Da kurz nach 02:00 Uhr ein Bewegungsmelder auslöste, wird davon ausgegangen, dass der Einbruch zu dieser Zeit stattfand. Nach ersten Erkenntnissen besteht die Beute lediglich aus Münzgeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell