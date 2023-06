Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Fahrraddiebe in Sankt Augustin festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (07. Juni) wurden in Sankt Augustin zwei Männer vorläufig festgenommen. Gegen 04:45 Uhr fielen einer Polizeistreife die Verdächtigen auf, die jeweils ein hochwertiges E-Bike die Bonner Straße entlang schoben. Eine Kontrolle der Beiden ergab, dass sie nicht nachweisen konnten, Eigentümer der Fahrräder zu sein. Außerdem führten beide Aufbruchswerkzeug, Drogen und jeweils ein Messer mit sich. Auch trugen der 32- und der 41-Jährige trotz warmer Temperaturen Handschuhe. Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Polizisten, dass das Schloss an einem der Räder durchtrennt war und kein Schlüssel dafür vorhanden war. Ein mitgeführtes Handy war als gestohlen registriert und ein einzelner Fahrradcomputer gehörte zu keinem der beiden Räder. Der Verdacht, dass die Männer die Räder gestohlen hatten, erhärtete sich durch unglaubwürdige Aussagen. Die beiden mutmaßlichen Diebe, die in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Eigentumsdelikte aufgefallen sind, wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Hennef gebracht. Die Polizisten fertigen Strafanzeigen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell