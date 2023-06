Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige flüchten mit offener Heckklappe

Niederkassel (ots)

Am Freitag (02. Juni) wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße "Thelengasse" in Niederkassel-Mondorf eingebrochen. Zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr hebelten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Nachdem sie das Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie mit rund 700 Euro Bargeld, einer Armbanduhr und Schmuck.

Einem Zeugen waren zuvor zwei Männer aufgefallen, die mehrmals über die Thelengasse gegangen und seiner Kenntnis nach keine Anwohner seien. Im Bereich der Tatörtlichkeit verlor er die mutmaßlichen Einbrecher aus den Augen, weswegen er sich ebenfalls zu dem angegangenen Einfamilienhaus begab. Dort traf er auf einen weiteren Zeugen, der die beiden Männer in dem Garten der Geschädigten gesehen hatte. Kurze Zeit später sahen die beiden Zeugen die Tatverdächtigen, wie diese über eine Hecke kletterten. Bevor die Anwohner reagieren konnten, stiegen die beiden Unbekannten in einen silbernen Mercedes Kombi und fuhren über die Thelengasse in Richtung Bonn davon. Das Kennzeichen des Fahrzeugs haben sie nicht sehen können, da die Heckklappe während der Flucht offen gestanden habe.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Einer der beiden Männer hat eine korpulente Statur und war mit einem weißen Hemd und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Tatverdächtige hat eine schlanke Statur. Beide hatten nach Angaben der Zeugen ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Wer kann Angaben zu den beiden Unbekannten und/oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

