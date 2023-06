POL-SU: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Bäckerei festgenommen

Niederkassel (ots) - Am Freitag (02. Juni) wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße "Thelengasse" in Niederkassel-Mondorf eingebrochen. Zwischen 10:10 Uhr und 10:30 Uhr hebelten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Nachdem sie das Haus nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie mit ...

