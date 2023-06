Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker machen erneut Beute/Seniorin um Schmuck und Bargeld betrogen

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (07. Juni) wurde eine Seniorin in Troisdorf Opfer von Betrügern. Gegen 17 Uhr wurde die ältere Dame vor ihrem Haus in der Kirchstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab vor, Wasserleitungen in ihrer Wohnung kontrollieren zu müssen. Ein zweiter Mann hielt sich im Hintergrund. Die Troisdorferin begab sich daraufhin mit dem vermeintlichen Handwerker in das Badezimmer ihrer Wohnung, während die Wohnungstür offen stehen blieb. Nach kurzer Zeit sagte der Fremde, dass alles mit den Wasserleitungen in Ordnung sei und verabschiedete sich. Erst am nächsten Morgen (08. Juni) entdeckte die ältere Dame, dass Schmuck und Bargeld aus einem Schrank im Wohnzimmer fehlten. Vermutlich hatte der erste Tatverdächtige sein Opfer im Badezimmer derart abgelenkt, dass sein Komplize unbemerkt in die Wohnung gelangen und die Beute an sich nehmen konnte. Der Gesamtschaden wurde auf 7.300 Euro geschätzt. Die beiden Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste Mann soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß und von normaler Statur sein. Er hatte kurzes, braunes Haar und sprach Deutsch ohne Dialekt. Der zweite Mann soll 38 bis 42 Jahre alt, ebenfalls um die 165 cm groß und von stämmiger Figur gewesen sein. Er hatte braunes Haar und eine Halbglatze. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

