POL-SU: Zweiradfahrer nach Zusammenstoß mit Eisenbahn verletzt

Ruppichteroth (ots) - In der Nacht auf Freitag (09. Juni) wurde in einen Baumarkt in Ruppichteroth eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter beschädigten ein Rolltor und gelangten so in das Lager des Geschäftes im Ortsteil Köttingen. Von hier aus drangen sie in den Verkaufsraum ein und öffneten Schubladen im Kassenbereich. Anschließend durchsuchten die ...

mehr