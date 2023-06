Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Marcus Laabs neuer Wachleiter der Polizeiwache Hennef

Hennef (ots)

Die Veranstaltung "Hennef hat Respekt", die am Sonntag (11. Juni) auf der Frankfurter Straße in Hennef stattfand, sollte als Anlass genutzt werden, den neuen Wachleiter der Polizeiwache Hennef vorzustellen. Daher fand sich gegen 13 Uhr auf der Präsentationsfläche der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises Polizeihauptkommissar Marcus Laabs ein, der seit Anfang des Monats die Polizeiwache Hennef leitet. Herr Laabs wohnt in Bonn-Bad Godesberg und verbringt seine Freizeit gerne mit Sport, Reisen, lesen und Gartenarbeit. Seine polizeiliche Karriere begann der 53-Jährige 1994 im Wachdienst bei der Polizei in Aachen. Über Zwischenstationen in Bonn und Brühl gelangte er 2011 schließlich zur Polizei des Rhein-Sieg-Kreises. Als Wachdienstführer und später Dienstgruppenleiter war er auf den Wachen in Siegburg, Hennef, Sankt Augustin und Troisdorf tätig, so dass er nicht nur über umfassende polizeiliche Vorkenntnisse verfügt, sondern auch mit den örtlichen Begebenheiten bestens vertraut ist. Seinen künftigen Arbeitsplatz im neuen Hennefer Dienstgebäude hat der Polizeihauptkommissar bereits bezogen. Durch die gemeinsame Nutzung mit dem Ordnungsamt, der Kriminal- und der Schutzpolizei, hofft Marcus Laabs auf kurze Wege und klare Ansprechpartner in den verschiedenen Stellen. Herr Laabs dankt seinem Vorgänger, dem Ersten Polizeihauptkommissar Rainer Limbach, für die geleistete Vorarbeit und freut sich auf die vor ihm liegenden neuen Herausforderungen und die neuen Mitarbeiter. "Ich möchte in jedem Fall die gute Ordnungspartnerschaft fortsetzen.", sagt Laabs. "Besonders wichtig ist mir auch, jederzeit eine Ansprechbarkeit für die Hennefer Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten." (Uhl)

