Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Eigentümer von sichergestellten Schmuckgegenständen gesucht

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (16. Mai) gegen 14:30 Uhr wurden zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sankt Augustin-Menden an der Straße "Fasanenweg" vorläufig festgenommen (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5511713).

Bei einem der beiden Tatverdächtigen konnte Schmuck aufgefunden werden, der höchstwahrscheinlich aus einem weiteren Einbruch stammen dürfte. Bei den zum Teil auffälligen Schmuckstücken handelt es sich unter anderem um Bonner Anstecknadeln von 1994 und 1995 sowie einer Anstecknadel des Kolpingvereins. Lichtbilder der Schmuckgegenstände finden sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/107563

Bislang konnte der Schmuck keiner Tat zugeordnet werden. Wer Hinweise auf den oder die Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Re)

