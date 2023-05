Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Aufmerksame Nachbarschaft überführt mutmaßliche Einbrecher

Sankt Augustin (ots)

Ein Ehepaar aus dem Fasanenweg in Sankt Augustin war am Dienstagmittag (16. Mai) zum Einkaufen gefahren. Kurze Zeit später bemerkten Nachbarn zwei verdächtige Männer in der Straße. Unabhängig voneinander hielten die Nachbarn die Unbekannten, die sich immer wieder verdächtig umschauten, im Blick. Gegen 13.30 Uhr verschwanden sie dann im Bereich des Hauses der Nachbarn, die zum Einkaufen gefahren waren. Nach rund 15 Minuten kehrten sie zurück und gingen in Richtung der Bahngleise.

Eine Anwohnerin ging zum Haus und stellte fest, dass ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Stein eingeschlagen und geöffnet worden war. Sie alarmierte umgehend die Polizei.

Aufgrund der guten Beschreibung der Verdächtigen und der Hinweise zu dem mutmaßlichen Fluchtweg durch die aufmerksame Nachbarschaft konnten durch Fahndungskräfte der Polizei zwei 25 und 44 Jahre alte Männer im Nahbereich festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, mehrere Einbrüche begangen zu haben. Bei einem der Täter konnte Goldschmuck gefunden werden, welcher nicht aus der aktuellen Tat stammt.

Die beiden Beschuldigten, ein Bruderpaar, wurden erkennungsdienstlich behandelt. Ihre Oberbekleidung und Schuhe wurden als Spurenträger bzw. Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. (Bi)

