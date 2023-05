Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer mit 2,3 Promille unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Als sich eine Polizistin am Dienstag (16. Mai) gegen 18:05 Uhr auf dem Nachhauseweg befand, fiel ihr in Sankt Augustin Menden ein Rollerfahrer auf. Der 61-jährige Fahrzeugführer steuerte sein Gefährt auffallend unsicher und wurde daher von der Beamtin in Höhe einer Tankstelle an der Siegstraße angehalten. Da der Mann sich nicht nur sehr unsicher bewegte, teilweise stolperte und einfache Ansprachen nicht verstand, sondern auch stark nach Alkohol roch, rief die Polizistin einen Streifenwagen hinzu. Dem Mofafahrer aus Sankt Augustin gelang es erst nach mehreren Versuchen, eine Atemalkoholmessung durchzuführen. Als diese schließlich einen Wert von rund 2,3 Promille ergab, brachten die Polizisten den Sankt Augustiner in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Roller schoben die Polizisten vom Anhalteort etwa 400 Meter weiter zur Wohnanschrift des Mannes und übergaben das Fahrzeug dort an die Ehefrau. Den Führerschein des 61-Jährigen stellten die Beamten sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Uhl)

