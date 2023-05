Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14-Jähriger ausgeraubt

Sankt Augustin (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (16. Mai) wurde in Sankt Augustin ein 14-Jähriger Opfer eines Raubüberfalles. Der Jugendliche aus Ruppichterroth hielt sich mit zwei 14 und 15 Jahre alten Begleiterinnen in einem Einkaufszentrum an der Rathausallee auf. Die drei Freunde saßen zunächst an einem Tisch und aßen etwas. Dabei wurde das spätere Opfer von zwei jungen Männern vom Nebentisch angesprochen und es entwickelte sich ein kurzes, oberflächliches Gespräch. Nachdem der 14-Jährige kurz danach, gegen 17:20 Uhr, im Obergeschoss der Shopping-Mall die Toiletten aufgesucht hatte, wartete er davor auf seine beiden Freundinnen. Dabei wurde der Jugendliche erneut von den beiden unbekannten Männern angesprochen und gefragt, wie viel Geld er bei sich habe. Der Ruppichterrother antwortete und bemerkte in der Hand des einen Tatverdächtigen einen schwarzen Schlagring. Als die Fremden ihrem Opfer dann drohten, kam der Jugendliche der Aufforderung sein Geld auszuhändigen nach. Die Tatverdächtigen flüchteten mit dem erbeuteten Bargeld in Höhe von 80 Euro zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer und seine Begleiterinnen beschrieben die Flüchtigen wie folgt: Beide sind männlich, zwischen 18 und 20 Jahren alt, circa 175 bis 180 cm groß und waren mit dunklen Trainingsanzügen bekleidet. Einer hatte kurze dunkle Haare, auffallend schiefe Zähne und trug eine Baseball-Kappe. Der andere hatte ebenfalls kurze Haare und trug keine Kopfbedeckung. Beide Männer sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Hinweise zu Tat oder Tätern erbittet die Polizei unter 02241 541-3321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell