POL-SU: Verkehrsunfall wegen körperlicher Mängel - Führerschein sichergestellt

Troisdorf (ots)

Vier Jugendliche standen am Montagmittag (15. Mai) an der Haltestelle in der Evrystraße in Troisdorf und warteten auf den Bus. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 63-jähriger Troisdorfer in seinem Mercedes-Kombi an der Bushaltestelle vorbei und geriet ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn. Er fuhr über die erhöhte Bordsteinkante auf den Gehweg und kollidierte mit geringer Geschwindigkeit mit einer Laterne. Die vier jungen Männer riefen den Rettungsdienst und kümmerten sich um den Fahrer, der nach ihren Angaben einen abwesenden Eindruck gemacht hatte.

Der 63-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Zuge der ersten Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf mögliche körperliche oder geistige Mängel bei dem Troisdorfer. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Prüfverfahren, ob er noch am Straßenverkehr teilnehmen kann, eingeleitet. (Bi)

