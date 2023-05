Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 18-Jähriger will sich Polizeikontrolle entziehen/Flucht über Schulhof

Eitorf (ots)

Am Montagmorgen (15. Mai) kam es in Eitorf zu einer Verfolgung eines flüchtenden Motorrollerfahrers. Gegen 11:20 Uhr fiel drei Polizisten ein Kraftrad auf, das mit erhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Eitorf kommend auf der Bahnhofstraße fuhr. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen, folgten dem Kleinkraftrad und gaben ihm Anhaltezeichen. Der Rollerfahrer, der circa 60 km/h schnell fuhr, missachtete die Aufforderung zum Anhalten und bog in die Straße "Zum Gransbach" ein. Der Streifenwagen folgte dem Rollerfahrer durch ein Wohngebiet, bis er schließlich über den Schulhof einer Grundschule im Sankt-Martins-Weg fuhr. Hier konnten die Polizisten auf Grund von angebrachten Absperrpfosten mit dem Auto nicht weiter folgen. Zwei Kinder, die sich zu dem Zeitpunkt auf dem Schulhof befanden, gaben an, dass der Roller dicht an ihnen vorbei gefahren sei. Eines der Kinder habe dem Roller ausweichen müssen. Da der flüchtige Motorrollerfahrer den Schulhof nur in Richtung der Straße "Zum Gransbach" verlassen haben konnte, begaben sich die Polizisten dorthin. Auf der Anfahrt machten Zeugen auf den jungen Rollerfahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug auf dem Grundstück eines Hauses in der Peter-Etzenbach-Straße abgestellt hatte. Im Verlauf der sich anschließenden Kontrolle, ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum des 18 Jahre alten Kraftradfahrers. Dem jungen Mann wurden daher in einem Krankenhaus Blutproben entnommen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fahren, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell