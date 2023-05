POL-SU: Fahrt endet an der Fassade einer Polizeiwache

Troisdorf (ots) - Am Samstag (13. Mai) kam es in Troisdorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Bewohner eines Bungalows am Michelangeloplatz im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte gingen von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr zum Einkaufen. Bei der Rückkehr entdeckten sie, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter hatten augenscheinlich die Terrassentür aufgehebelt und alle Räume im Erdgeschoss ...

