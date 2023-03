Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg

JFW BW: Auftaktveranstaltung unseres Projektes "Hier wächst Zukunft" am Freitag, 10. März 2023 in Kehl.

Filderstadt (ots)

Zahlen, Daten und Fakten :

- Gegründet am 20.01.1973 - 1.023 Jugendfeuerwehren (ca. 93% aller Kommunen) - 300 Jugendfeuerwehren mit Kindergruppen - 32.819 Kinder- und Jugendliche, darunter 7.062 Mädchen (21%) - Altersbandbreite von 6 - 18 Jahren - 10.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der Jugendarbeit

Das sind wir:

Die erste Jugendfeuerwehr in Baden-Württemberg wurde im Jahr 1952 in Tuttlingen gegründet. Am 20.01.1973 wurde die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg als Jugendver-band gegründet. 50 Jahre später ist aus dem zarten Pflänzchen einer der flächenmäßig größten Jugendverbände in Baden-Württemberg geworden. Über 35.000 Kinder und Jugendliche und über 10.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stellen heute in fast allen Kommunen den Nachwuchs für die Baden-Württembergischen Feuerwehren sicher und halten das System der ehrenamtlichen Hilfe aufrecht. Die Jugendfeuerwehr führt Kinder und Jugendliche in den Gemeinden altersgerecht an das Feuerwehrwesen heran. Sie fördern und entwickeln Kinder und Jugendliche zu starken und hilfsbereiten Persönlich-keiten. Unsere Werte sind Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz!

Ein breit gefächertes Bildungsangebot in der außerschulischen Jugendarbeit, Ausflüge, Sportaktionen, Zeltlager und als wesentlicher Teil der spielerische Übungsdienst mit einfachen Gerätschaften der Feuerwehr sind Inhalt der Arbeit vor Ort in den einzelnen Ju-gendfeuerwehren.

Über die Jugendfeuerwehren wird ein Großteil des Nachwuchses unserer derzeit rund 113.000 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen in Baden-Württemberg gewonnen. So konnten die Baden-Württembergischen Jugendfeuerwehren beispielswiese trotz schwieri-ger Rahmenbedingungen in den beiden Coronajahren 2020 und 2021 über 4.000 junge Erwachsene in die Einsatzabteilungen der aktiven Wehren überführen!

Die Jugendfeuerwehren sind auf den Ebenen der Verwaltungskreise in 42 Stadt- und Landkreisjugendfeuerwehren untergliedert, welche den Kreisfeuerwehrverbänden ange-hören. Die Kreisjugendfeuerwehren bilden gemeinsam die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg - welche ihrerseits wieder dem Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. angehört. Am 2. Dezember 1972 wurde in Böblingen der Landesfeuer-wehrverband Baden-Württemberg e.V. gegründet. Er entstand durch den Zusammen-schluss der beiden Vorgängerverbände, dem Badischen Feuerwehrverband und dem Ver-band der Feuerwehren in Württemberg und Hohenzollern und vertritt seit nunmehr 50 Jahren die gemeinsamen Interessen der Feuerwehren in ganz Baden-Württemberg. Am 20. Januar 1973 wurde dann die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg gegründet. D.h. es gab bereits vor dieser Gründung Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg.

Aktuelle Projekte der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg

"Hier wächst Zukunft" unser Projekt zum Thema Nachhaltigkeit/ Umweltschutz. D.h. wir anlässlich "50 Jahre Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg" Kooperationspartner des Projektes "Das Blatt wenden" des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbrau-cherschutz von Baden-Württemberg. Dieses Projekt ermöglicht jeder Jugendfeuerwehr in Baden-Württemberg in ihrer Gemeinde einen Beitrag für die Gemeindewälder bzw. zum Thema Natur und Nachhaltigkeit leisten. Egal, ob Bäume pflanzen oder zu pflegen, ob Nistkästen bauen und die Patenschaft dafür übernehmt oder ob Biotope im Wald gepflegt oder Müll gesammelt wird. Es gibt viele Möglichkeiten, sich im und für den Wald zu enga-gieren. Weitere Ideen für gemeinsame Mitmachaktionen findet ihr auf unserer Webseite

"Wir in Europa" Im April 2022 startete die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ein Projekt rund um das Thema Europäische Union (EU). Zum Start wurde mit den Kreisjugendfeuerwehrwarten und Kreisjugendsprechern erläu-tert Was ist die EU überhaupt? Was bringt die EU mir persönlich? Warum beschäftigen wir uns mit der EU? Im Rahmen des Landesfeuerwehrtages in Kehl bieten wir am Fr. 21.07.2023 ein Symposi-um "Europa - bewegend erfahren & begreifen".

Um diese beiden Projekte zu vereinen findet der Auftakt des Projektes "Hier wächst Zukunft" mit einer Baumpflanzaktion am Freitag, 10. März 2023 statt. Zum einen pflanzen wir einen Baum in Kehl - dann gehen wir über die Brücke nach Europa und werden auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls einen Baum pflanzen.

Im Rahmen des Landesfeuerwehrtages der von Fr. 14.- So. 23.07.2023 stattfindet werden wir dann diese Bäume am Sa., 22.07.2023 gemeinsam gießen. Dies vom Rhein aus mit ei-nem Löschboot.

Wir freuen über die Kooperation mit dem Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz von Baden-Württemberg sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Straßburg.

