Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebe in zwei Fällen erfolgreich

Hennef/Troisdorf (ots)

Gleich zweimal machten Taschendiebe in Hennef und Troisdorf am Montag (13. Mai) Beute. Am Vormittag gegen 10.15 Uhr kam es zum Diebstahl zweier Smartphones in einem Kinderbekleidungsgeschäft an der Frankfurter Straße. Eine unbekannte, circa 40 Jahre alte Frau war an die Kasse herangetreten und hatte die beiden im Kassenbereich liegenden Geräte mit Kleidung verdeckt. Während sie mit der anwesenden Verkäuferin in gebrochenem Deutsch über die Kleidung sprach, zog sie die Smartphones unter den Sachen in ihre mitgebrachte Tasche. Anschließend ging sie, ohne etwas zu kaufen. Der Diebstahl wurde erst Minuten später bemerkt. Die 160 bis 170 cm große Frau mit kräftiger Statur war zu dem Zeitpunkt schon über alle Berge.

Wer kann Angaben zu der Verdächtigen, die eine blaue Jeanshose, ein weißes T-Shirt und eine blaue Jacke trug, machen? Hinweise an die 02241 541-3521.

Ablenkung war auch die Masche von Taschendieben, die am Abend gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sieglarer Straße in Troisdorf zugeschlagen hatten.

Eine 63-jährige Frau stellte nach dem Einkauf ihre Handtasche auf den Beifahrersitz ihres Autos und ging dann an den Kofferraum, um ihren Einkauf einzuräumen. Ein unbekannter Mann sprach sie auf Englisch an und erzählte etwas von einem gefundenen Schlüssel. Die Troisdorferin gab zu verstehen, dass ihr kein Schlüssel fehle und der 35 bis 40 Jahre alte Mann mit asiatischem Erscheinungsbild ging weg. Jetzt bemerkte die 63-Jährige, dass ein zweiter Täter die Beifahrertür ihres Autos geöffnet und ihre Handtasche gestohlen hatte. In der Handtasche war die Geldbörse der Geschädigten mit persönlichen Dokumenten wie der Führerschein und mehrere Bankkarten. Zudem befanden sich ihr Smartphone und die Haustürschlüssel in der schwarzen Handtasche aus Wachsstoff.

Die 63-Jährige veranlasste umgehend telefonisch die Sperrung der Bankkarten und erfuhr von ihrer Hausbank, dass die Täter bereits erfolglos eine der Bankkarten an einem nahegelegenen Geldautomaten eingesetzt hatten.

Der "Ablenker" trug einen Parka und ist circa 175 cm groß. Angaben zu der Person bitte an die Polizei Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.

Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln.

Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen.

Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen.

Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Tipps und Hinweise der Polizei im Falle eines Taschendiebstahls Erstatten Sie immer eine Strafanzeige, auch wenn es nur zu einem versuchten Diebstahl gekommen ist.

Die Polizei wird Ihre entwendeten Kredit- bzw. Bankkarten für das elektronische Lastschriftsystem sperren lassen.

Sperren Sie zusätzlich entwendete Kredit- bzw. Bankkarte und Mobiltelefone unverzüglich über die einheitliche Sperr-Notruf-Nummer 116 116.

Informieren Sie zusätzlich und unverzüglich Ihr Geldinstitut.

Sperren Sie die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons sofort bei Ihrem Netzbetreiber. Das gilt auch für Prepaid-Karten.

Melden Sie den Diebstahl von Ausweisen, Führerschein etc. unverzüglich den zuständigen Ämtern.

Ihre Polizei gibt Ihnen dazu weitere Informationen. Fragen Sie uns! (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell