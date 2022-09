Darmstadt (ots) - Auf Mobiltelefone in der Auslage eines Geschäfts in der Ludwigstraße hatten es Kriminelle am frühen Freitagmorgen (30.9.) abgesehen. Gegen 3.40 Uhr beschädigten die Täter die Scheibe der Eingangstür und schnappten sich die Beute. Unerkannt gelang ihnen die Flucht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert. Das Kommissariat 43 in ...

