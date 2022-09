Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Geschäft

Täter haben es auf Mobiltelefone abgesehen

Darmstadt (ots)

Auf Mobiltelefone in der Auslage eines Geschäfts in der Ludwigstraße hatten es Kriminelle am frühen Freitagmorgen (30.9.) abgesehen. Gegen 3.40 Uhr beschädigten die Täter die Scheibe der Eingangstür und schnappten sich die Beute. Unerkannt gelang ihnen die Flucht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

