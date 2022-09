Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zahlreiche Beanstandungen bei Kontrolle

Polizeistreifen nehmen 23-Jährigen fest

Kelsterbach (ots)

Polizeistreifen haben am frühen Freitagmorgen (30.09.) einen 23-Jährigen wegen zahlreicher Beanstandungen vorläufig festgenommen. Gegen 2.15 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mann aus Kelsterbach in der Martin-Luther-Straße. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Gestoppte alkoholisiert und berauscht am Steuer saß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Als die Beamten das Fahrzeug durchsuchen wollten, störte der 23-jährige die polizeiliche Maßnahme und verletzte eine Beamtin bei der Fesselung am Kopf. Mit Unterstützung weiterer Streifen wurde er gefesselt und auf die Polizeistation gebracht. Der vermeintliche Grund für sein Verhalten war bei der Durchsuchung seines Wagens schnell gefunden. Die Polizeikräfte entdeckten sieben verkaufsfertige Plomben Kokain, eine Feinwaage, ein Einhandmesser sowie Bargeld. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene musste eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Durchsuchung seiner Wohnung an, die jedoch nicht zu weiteren Sicherstellungen führte. In den eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Handels mit Betäubungsmitteln und des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamtin muss sich der 23-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten. Ob er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt wird, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

