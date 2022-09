POL-DA: Mörfelden: Zu flott auf der Autobahn/Zweimal knapp 1000 Euro fällig

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Freitag (30.09.) haben Kriminelle ein Taxi in der Ingelheimer Straße ins Visier genommen. Gegen 5.30 Uhr bemerkten Zeugen die eingeschlagene Seitenscheibe am Fahrzeug, das seit 18.30 Uhr am Vorabend auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Die bislang noch unbekannten Täter durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenstände und ...

