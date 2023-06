POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtigen nach Raub auf Spielhalle

Troisdorf (ots) - In Troisdorf wurde in der Nacht auf Mittwoch (14. Juni) ein betrunkener Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle erwischt. Gegen 00:30 Uhr tankten Polizisten der Wache Troisdorf ihren Streifenwagen an der Tankstelle in der Hertzstraße in Troisdorf-Bergheim. Als die Beamtin zahlen wollte, stand an der Kasse vor ihr ein Mann, der deutlich nach Alkohol roch, eine verwaschene Aussprache hatte und ...

