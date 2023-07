Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diesel aus Baumaschine abgezapft

Niedermohr (ots)

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 06.07.23, 17:30 Uhr bis zum 11.07.23, 08:00 Uhr Zutritt auf eine Baustelle, welche sich im Bereich Niedermohr zwischen der Verlängerung der Straße "Wagnerstal" und der K6 auf einem Feldweg befindet. Hier begab er sich an eine Baumaschine, zerstörte dort ein am Tankdeckel befindliches Vorhängeschloss und entwendete etwa 50 Liter Diesel. Danach kippte er eine größere Menge Zucker in den Kraftstofftank, wodurch Sachschaden in nicht unerheblicher Höhe entstand. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, welche Wahrnehmungen zu dem Vorfall gemacht haben. Hinweise werden über die Telefon-Nummer 06371-805 1850 entgegen genommen.|pilan-wi

