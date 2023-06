FW Stuttgart: Dachstuhlbrand in exponierter Lage in Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart (ots) - - Wohnungsbrand in Stuttgart Feuerbach - Brand kann durch Feuerwehr schnell gelöscht werden - Keine verletzten Personen - Wohnung aufgrund Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar Eine Passantin meldet am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr ein Brand in einer Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heimbergstraße in Stuttgart Feuerbach. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die ...

