FW Stuttgart: Brand in einer Dachgeschoßwohnung

Stuttgart (ots)

- Wohnungsbrand in Stuttgart Feuerbach - Brand kann durch Feuerwehr schnell gelöscht werden - Keine verletzten Personen - Wohnung aufgrund Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar

Eine Passantin meldet am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr ein Brand in einer Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heimbergstraße in Stuttgart Feuerbach. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Wohnung komplett verraucht, der Treppenraum hingegen rauchfrei. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der Brandwohnung. Das Gebäude war beim Eintreffen der Feuerwehr komplett geräumt. Der Brand im Dachgeschoss konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte die Nachbarwohnung. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz und es mussten Teile der Deckenverkleidung zur Kontrolle auf Brandnester entfernt werden. Abschließend wurde die Brandwohnung sowie die Nachbarwohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Bis auf die Brandwohnung konnten alle Wohnungen im Anschluss wieder durch die Bewohner genutzt werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Direktionsdienst, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 4: Löschzug, Meßleitfahrzeug Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Atemschutzkomponente

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Botnang: Löschfahrzeug Abteilung Hedelfingen: Meßfahrzeug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Rettungswagen

