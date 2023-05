Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Geruchsbelästigung durch Odoriermittel im Hafengebiet Stuttgart

Stuttgart (ots)

- Scheinbarer Gasgeruch - Ursache wurde durch die Feuerwehr lokalisiert

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Montagnachmittag um 16:27 Uhr wie bereits am 10.5 (siehe Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/5505798) zu einer Geruchsbelästigung im Bereich des Neckarhafens alarmiert. Mehrere Personen meldeten bei der Leitstelle den Geruch von Gas an unterschiedlichen Orten im Hafengebiet.

Die Feuerwehr Stuttgart erkundete vor Ort die Lage. Zwei Messfahrzeuge führten im Hafengebiet Messungen nach ausströmendem Gas durch. Ein Gasaustritt konnte hierbei nicht festgestellt werden. Parallel fuhr die Feuerwehr gezielt Industriebetriebe im Hafen an und kontrollierte diese vor Ort. Hierbei konnte die Ursache lokalisiert werden.

Bei einer Recyclingfirma kam es beim Zerlegen von Schrott zur Freisetzung von kleinen Restmengen an Odoriermittel, mit dem geruchloses Erdgas aus Sicherheitsgründen versetzt wird. Das Mittel ist für den typischen Gasgeruch verantwortlich. Je nach Windrichtung und -stärke verteilte sich das freigesetzte Odoriermittel im Hafengebiet.

Der Deutsche Wetterdienst erstellte eine meteorologische Ausbreitungsprognose. Ein Löschzug stand während des Einsatzes in Bereitstellung, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Gegen 17:55 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Obertürkheim: Löschfahrzeug Abteilung Rohracker: ABC-Erkundungskraftwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell