Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall PKW vs. Stadtbahn

Stuttgart (ots)

- Eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr schonend aus dem verunfallten Fahrzeug gerettet

Ein PKW war gegen 18 Uhr in Stuttgart West mit einer Stadtbahn kollidiert. Der Bereich der Fahrertüre/B-Säule des PKWs war durch den Unfall stark eingedrückt und nicht zugänglich. Eine Person befand sich auf dem Fahrersitz und war scheinbar im Fußbereich eingeklemmt. Der vor Ort befindliche Rettungsdienst versorgte die eingeklemmte Person über die Beifahrerseite des PKW. Die Feuerwehr bereitete die technische Rettung der verunfallten Person vor, stellte den Brandschutz sicher und überprüfte den am Unfall beteiligten Stadtbahnzug auf weitere verletzte Personen. Unter Zuhilfenahme eines Spineboards (Hilfsmittel zur Rettung verunglückter Personen, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist) wurde die verunfallte Person aus dem PKW gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die bereitgestellten Geräte zur technischen Rettung mussten nicht eingesetzt werden. In der Stadtbahn war niemand verletzt, mit Unterstützung der Feuerwehr konnten alle Fahrgäste aussteigen und ihre Fahrt an der nächsten Haltestelle mit einem Ersatzzug fortsetzen. Im Anschluss wurde der Stadtbahnzug von Mitarbeitern der SSB einige Meter zurückgesetzt, um eine Trennung zwischen verunfalltem PKW und Stadtbahn zu ermöglichen. Ein Bergungsunternehmen kümmerte sich dann im weiteren Verlauf um den verunfallten PKW. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei und der SSB übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst Löschzug Feuerwache 3: Rüstzug (Leitungsdienst, HLF-A, Rüstwagen-Schiene, Kranwagen) Feuerwache 5: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch: Rüstwagen

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Leitender Notarzt Notarzteinsatzfahrzeug Zwei Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell