Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendclub beschädigt

Jena (ots)

Wie am Montag bekannt wurde, beschädigten Unbekannte einen Jugendclub in der Hugo-Schrade-Straße. Der oder die Unbekannten warfen eine Glasflasche gegen eine Scheibe und zerstörten so zwei Scheiben der Dreifachverglasung. Auch wurde eine beschädigte Tür festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 2.000,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell