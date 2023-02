Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub auf Straße

Ingelheim (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren standen am 19.02.2023, gegen 23:30 Uhr im Hornweg in Ingelheim, als plötzlich drei jugendliche Männer aus Richtung Bahnhofstraße auf sie zukamen. Letztere fragten die Gruppe in einer drohend "aufgebauten" Haltung, was sie denn in ihren Taschen hätten und forderten sie auf, den Inhalt zu zeigen. Zwei der jungen Männer zeigten ihre Handys, wobei einer aus der Tätergruppe beide Telefone an sich riss. Während er ein Handy wieder zurückgab, wurde das andere Handy einbehalten und die Gruppierung rannte in Richtung Burgkirche davon. Der beraubte Jugendliche versuchte noch die Täter zu verfolgen, wurde jedoch von einem der Täter mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin musste er die Verfolgung abbrechen. Er wurde wegen starker Reizung der Augen durch den Rettungsdienst behandelt.

Eine sofort mit starken Polizeikräften eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Alle etwa 15-16 Jahre alt - Täter 1: dunkelhäutig und dunkel gekleidet - Täter 2: Haare zum Zopf gebunden, Pullover mit den Ziffern "6" und "9" sowie Glitzer auf dem Rücken - Täter 3: nach hinten gegelte, dunkle Haare, dunkel gekleidet, schwarze Hose, trug Kopfhörer mit Kabel

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell