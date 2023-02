POL-PPMZ: Mainz, Rosenmontag 2023, Erste Bilanz, 11:00 Uhr

Mommenheim (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag wird der Polizei der Einbruch in ein Wohnhaus in der Mainzer Straße in Mommenheim gemeldet. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangen auf diesem Weg in das Haus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Das genaue Diebesgut, bzw. die Schadenhöhe sind Teil der polizeilichen Ermittlungen. Wer ...

