Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mommenheim (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag wird der Polizei der Einbruch in ein Wohnhaus in der Mainzer Straße in Mommenheim gemeldet. Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangen auf diesem Weg in das Haus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Das genaue Diebesgut, bzw. die Schadenhöhe sind Teil der polizeilichen Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell