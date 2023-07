Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw prallt gegen Baum - Fahrzeugführer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(lip) Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 24jähriger aus Detmold mit einem VW Transporter die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Vlotho. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Bei dem Aufprall verletzte sich der Fahrzeugführer schwer. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat. Er wurde dem Klinikum Herford zugeführt, wo ihm zur Feststellung des Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Vlothoer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell