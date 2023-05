Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee/Karlsruhe - Unterbringungsbefehl gegen 27-Jährigen erlassen

Karlsruhe (ots)

Ein 27-Jähriger ist dringend verdächtig, am 09.05.2023 einen 38-Jährigen in der Nähe einer Pferdekoppel in Stutensee-Blankenloch verletzt zu haben. Der Beschuldigte soll dem Geschädigten unvermittelt einen Fausthieb gegen den Kopf verpasst haben, woraufhin der Geschädigte zu Boden ging. Anschließend soll der Beschuldigte weiter auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Erst als Familienangehörige des Angegriffenen zur Hilfe eilte, soll der Beschuldigte von ihm abgelassen haben und mit einem Fahrrad davongefahren sein.

Bei den nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen fiel den Polizeibeamten am Montag in der Karlsruher Waldstadt der 27-jährige Beschuldigte auf. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ und der Tatverdacht gegen ihn erhärtete sich. In der Folge nahm eine Polizeistreife ihn vorläufig fest.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl erlassen, d.h. eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

