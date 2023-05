Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufbruchsversuch von Kinderspielautomaten

Gera (ots)

Gera. Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag zu Montag (21.05.-22.05.23) widerrechtlich Zugang zum Gelände des Tierparks in der Straße des Friedens. Dort versuchten sie, gewaltsam drei Kinderspielautomaten zu öffnen, wobei die Geräte ihren Bemühungen standhielten. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unbekannten und dem Tathergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 zu melden. (TL)

