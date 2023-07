Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller prallt gegen geparkten VW - 16-jähriger Herforder leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 16-jähriger Herforder fuhr am Samstag (22.7.), gegen 13.10 Uhr mit seinem Roller der Marke Piaggio auf der Lützowstraße in Richtung Hardenbergstraße. Im Verlauf der Straße verlor er dann jedoch in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er kam daraufhin zu Fall und schlidderte mit dem Roller gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Halter des VW, bei dem es sich um einen 25-jährigen Herforder handelt, leistete Erste Hilfe, da der 16-Jährige durch den Unfall leicht verletzt wurde. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er ein nahegelgenes Krankenhaus im Beisein seiner Erziehungsberechtigten wieder verlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro.

