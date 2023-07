Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Alkohol

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (22.7.) betraten drei bisher unbekannte Männer um 22.40 Uhr eine Tankstelle an der Holser Straße. Einer der Unbekannten nahm eine Flasche hochprozentigen Alkohol im Wert von knapp 20 Euro aus einem Regal und stellte sie sodann wieder an einer Kühltruhe ab. Währenddessen verwickelte eine weitere Person den Kassierer in ein Gespräch. Der unbekannte Mann bezahlte dann mehrere andere Waren, die er aus der Auslage genommen hatte und ging dann zur Tür. Auf dem Weg nach draußen nahm er die zuvor abgestellte Flasche wieder an sich und verließ die Tankstelle. Die drei Unbekannten stiegen in einen VW und fuhren davon. Nach einer ersten Auswertung des Videomaterials haben die hinzugerufenen Polizeibeamten die Ermittlungen übernommen. Bei der Halterin des VW handelt es sich um 47-jährige Bünderin. Die Ermittlungen an der Halteranschrift sowie nach den drei bisher Unbekannten dauert noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell