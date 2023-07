Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Metalldiebstahl in Scheda

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (5. Juli) auf Donnerstag (6. Juli) zwischen 17:30 Uhr und 04:45 Uhr in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Gewerbeparkstraße in Scheda eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten sie zuerst die Außenbeleuchtung und öffneten anschließend eine Notausgangstür, um sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Danach luden sie mehrere Tonnen Messing sowie verschiedenes Werkzeug in ein unbekanntes Fahrzeug ein und flüchteten. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen, der Wert des Metalls und der entwendeten Werkzeuge im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

In derselben Nacht versuchten Unbekannte, in eine weitere Firma in unmittelbarer Nähe einzudringen. Dort blieb es jedoch beim Versuch. Es entstand Sachschaden an dem Gebäude im zweistelligen Eurobereich. Ob die Taten zusammenhängen, ist derzeit noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell