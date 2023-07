Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Begrüßung der Kommissaranwärterinnen und -anwärter des Einstellungsjahrgangs 2022

Insgesamt 15 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter hat der Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaloberrat Stefan Winkler, am Donnerstag (6. Juli) in der Kreispolizeibehörde Olpe begrüßt.

Die Studierenden haben 2022 ihr Studium zum Polizeikommissar bzw. zur-kommissarin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Hagen begonnen und führen ihren ersten praktischen Abschnitt im Kreis Olpe durch. Dabei werden sie an ihre zukünftigen Aufgaben in diesem vielseitigen und spannenden Beruf herangeführt. Im täglichen Einsatz begleiten sie erfahrene Polizistinnen und Polizisten, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. In der ersten Woche erhalten sie Einblicke und eine praktische Einweisung im Bereich Eingriffstechnik, Waffenwesen und Funk. Außerdem sind Schulungen für die Nutzung von Alkoholtest- sowie Lasermessgeräten geplant. Ihre Unterstützung endet zunächst Ende August.

Bei der Begrüßungsveranstaltung waren zudem Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Wachstandorte Attendorn und Lennestadt sowie der Direktionen Kriminalität, Zentrale Aufgaben und Verkehr anwesend.

Wer sich für den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf oder auch für die Fachoberschule Polizei interessiert, findet auf der Internetseite https://karriere.polizei.nrw/ weitere Informationen.

