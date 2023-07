Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rotlicht missachtet - Zwei Autofahrerinnen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Gestern (24.7.) ereignete sich gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Lübberstraße ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mann aus Lage fuhr mit seinem BMW auf der Lübberstraße in Richtung Berliner Straße. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete er nach ersten Ermittlungen die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Zeitgleich fuhr jedoch auf der Berliner Straße in Richtung Auf der Freiheit eine 57-jährige Mellerin mit ihrem VW. In der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der VW der Mellerin in den VW einer 31-jährigen Bünderin geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die 57-Jährige und die 31-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 16.000 Euro

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell