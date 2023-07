Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (25.7.) bemerkte ein 77-jähriger Bielefelder um 8.00 Uhr ein offenstehendes Fenster an einem Wohnhaus am Hollinder Weg. Der Mann sieht während der Abwesenheit der Bewohner nach dem Rechten und war letztmalig am Vortag gegen 16.00 Uhr vor Ort. Als der Mann daraufhin gestern das Haus betrat, stellte er sogleich fest, dass Unbekannte das Haus betreten haben und auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume durchwühlt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Unbekannten das Fenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet haben, um ins Innere zu gelangen. Hier nahmen sie nach ersten Ermittlungen einen Tresor an sich, in dem sich eine vierstellige Summe Bargeld befand. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 8.00 Uhr im Hollinder Weg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

