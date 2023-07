Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hund läuft auf Fahrbahn - 17-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 20.45 Uhr fuhr gestern (25.7.) eine 17-jährige Bünderin mit ihrem Motorrad der Marke KTM auf der Elsestraße in Richtung Herford. Auf Höhe des Pfingstweges lief plötzlich und unvermittelt ein Hundewelpe auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Hund, woraufhin die 17-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Die Bünderin wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach einer medizinischen Notfallversorgung vor Ort durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Halterin des Hundes, eine 40-jährige Frau aus Kirchlengern, brachte den ebenfalls verletzten Hund in eine Tierklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Elsestraße komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell