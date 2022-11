Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/Schelklingen - Einbrecher unterwegs

Am Montag brachen Unbekannte in Ehingen und Schelklingen in je ein Haus ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr stiegen Unbekannte in Schelklingen im Brunnenweg durch ein Fenster in ein Haus ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke. Sie fanden Schmuck. Den nahmen sie mit.

Am Abend, zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr, waren zudem Einbrecher in Ehingen unterwegs. In der Jakob-Locher-Straße hebelten sie eine Tür auf einer Terrasse auf. So gelangten sie in die Wohnung des Hauses. Die Unbekannten durchwühlten auch hier Räume und Schränke und fanden Geld. Das stahlen sie.

Die Polizei Ehingen ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07391/5880 beim Polizeirevier Ehingen zu melden.

Hinweis:

Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

