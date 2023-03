Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen am Freitag: Schulwegüberwachung im Vogelgesang, sowie im Mausbergweg und allgemeine Kontrollen in der Gilgenstraße, Dudenhofer Straße und der Auestraße (55/2403)

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen, dem 24.03.2023 führte die Polizei Speyer eine Schulwegkontrolle an der Grundschule im Vogelgesang und an der Salierschule im Mausbergweg durch. Hierbei konnten 15 Fahrzeuge kontrolliert werden. Ein Schulkind in einem der kontrollierten Fahrzeuge war nicht vorschriftsmäßig gesichert. Zudem wurde bei einem weiteren Fahrzeugführer ein Warndreieck nicht mitgeführt.

Bei einer Standkontrolle zwischen 09:15 Uhr und 10:20 Uhr im Bereich der Dudenhofer Straße/Geiselstraße wurden insgesamt 25 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hintergrund der Kontrolle an dieser Örtlichkeit waren Bürgerbeschwerden über Radfahrer, die auf dem falschen Fahrradweg fuhren, sowie dass es in der Vergangenheit bereits mehrere Verkehrsunfälle dort gab. Vor Ort konnten zwei Fahrradfahrer festgestellt werden, welche den Fahrradweg in falscher Richtung befuhren. Zudem wurden zwei PKW-Fahrer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts und ein PKW-Fahrer wegen eines defekten Lichts einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine Standkontrolle in der Gilgenstraße eingerichtet. Auch hier gab es Bürgerbeschwerden über Radfahrer, welche den Bürgersteig verbotswidrig befahren würden. Dort konnten sechs Fahrradfahrer festgestellt werden, welche den Gehweg verbotswidrig befuhren und zudem zwei weitere Fahrradfahrer, welche ihr Mobiltelefon verbotswidrig nutzten. Zudem wurde ein Gurtverstoß bei einem PKW Fahrer festgestellt und bei einem weiteren PKW war die Betriebserlaubnis durch verbotswidrige Veränderungen am Kfz erloschen.

Zudem wurde im Zeitraum zwischen 11:35 Uhr und 12:45 Uhr eine Standkontrolle in der Auestraße durchgeführt. Dort wurde durch drei Fahrradfahrer der falsche Fahrradweg befahren. Zudem wurde ein PKW aufgrund eines Handyverstoßes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weiterhin wurde bei einer Fahrzeugführerin festgestellt, dass die beiden Kleinkinder im Fahrzeug nicht vorschriftsgemäß gesichert waren. Bei einem weiteren PKW musste die Weiterfahrt aufgrund illegaler Veränderungen am Fahrzeug untersagt werden. Daher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell