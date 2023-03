Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle auf der B9 mit hohem Sachschaden (08/2403)

Speyer (ots)

Am 24.03.2023 gegen 07:25 Uhr kam es auf der B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in kurzer Zeit zu zwei Auffahrunfällen auf dem linken Fahrstreifen. Hierbei touchierten zwei Fahrzeugführer vermutlich auf aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands bei stockendem Verkehr den jeweils vor Ihnen fahrenden PKW. Der Gesamtschaden der beiden Verkehrsunfälle beträgt ca. 8000 EUR. Verletzt wurde bei beiden Verkehrsunfällen niemand.

